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مقتل 10 من مرتزقة الوفاق فى قصف جوى جنوب غرب سرت

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:09 م
مقتل 10 من مرتزقة الوفاق فى قصف جوى جنوب غرب سرت السراج وميلشيا الوفاق
كتب سمير حسنى

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قتل 10 أشخاص من ميليشيا ومرتزقة قوات الوفاق الليبية فى قصف جوى جنوب غربى سرت، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، فى غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الروسية السلطات الليبية فى طرابلس للاستجابة السريعة تجاه إعلان القاهرة، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا. 

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن "إعلان القاهرة" ينص على التمثيل المتناسب للمناطق التاريخية الثلاث فى ليبيا فى هيئات السلطة العليا وتوحيد مؤسسات الدولة ووضع دستور دائم وإجراء انتخابات عامة على أساسه، ما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.

وأضاف البيان "أن الجانب الروسى يأمل أن تصبح مجموعة المقترحات، التى اتفق عليها قادة المعسكر الشرقى الليبى، قاعدة صلبة لمفاوضات طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتصارعة بشأن التسوية الليبية"، معربا عن أمل موسكو أن تقوم السلطات فى طرابلس بالتعامل بالاهتمام المطلوب للدعوة إلى السلام، التى أطلقتها القاهرة، وأن تستجيب إليها بطريقة بناءة.


الوفاق

ليبيا

اعلان القاهرة

الجيش الليبي

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