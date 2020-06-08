مفوضة الاتحاد الإفريقى: 20 مليون شخص يعملون بقطاع السياحة فى القارة

هند المغربي

قالت دكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة والمعلوماتية بالاتحادي الأفريقي أن السياحة هي واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في أفريقيا، ويعمل بها أكثر من 20 مليون شخص، أي 6.5٪ من إجمالي القوى العاملة (20٪ في بعض الدول الأفريقية)، نصفهم من النساء وتمثل 8-10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.





وأضافت أبوزيد خلال الاجتماع الثالث والستون ومنظمة السياحة العالمية والكاف، أنه يجب استخدام الأشهر القادمة بحكمة وابتكار للمساعدة في انتعاش السياحة الخضراء والمبتكرة في أفريقيا، لافتة إلى أن السياحة تضررت بشدة من وباء "كوفيد-19" ويمكن لخطط الانتعاش السياحية المنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية دعم استدامة القطاع ومساعدة بلداننا الأفريقية على استئناف الأعمال والعمل والحياة الاجتماعية.

وأشارت أبو زيد هذه فرصة ممتازة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للسياحة الإفريقية 2019-2028 لتعزيز السياحة الأفريقية، والتي يمكن أن تخفف من بعض آثار " كوفيد-19"، مؤكدة على توفر الحلول والمنصات الرقمية المبتكرة أدوات قوية لمساعدة السياحة الإفريقية، مضيفة: علينا أن ننتهز هذه الفرصة القيمة من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار في مهارات الناس الرقمية ودعم الابتكار الرقمى.



