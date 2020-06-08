مسن تركى يطلق النار على مبنى بلدية بسبب قطع المياه عن منزله

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وقع صباح اليوم، الإثنين، هجوم علي إحدي البلديات التركية وهي بلدية أضالار من قبل مسن تركي 71 عاما ببندقية، وذلك بسبب قطع المياه عن شقته التى يستأجرها، وعلى الرغم من عدم وجود إصابات فى مبنى البلدية، إلا أنه تم اعتقال المشتبه به.

وعلى صعيد آخر واصلت قوات وحكومة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، التنكيل بمعارضيه ، بحجج ومزاعم الانتماء أو وجود صلة مع فتح الله كولن، وأمرت تركيا اليوم الاثنين باعتقال 149 شخصا، معظمهم من قوات الأمن، للاشتباه فى صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب عام 2016، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

وتنفذ السلطات حملة صارمة ضد من تعتقد أنهم أنصار فتح الله كولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016 الذي قتل فيه 250 شخصا.

وينفي كولن أي دور في محاولة الانقلاب، وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان ويعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999.