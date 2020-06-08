مدينة تركية تسجل قفزة فى أعداد الإصابات بكورونا 10 أضعاف خلال شهر

تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة قرامان التركية بشكل سريع عقب عيد الفطر، وفقا لموقع gercekgundem التركى.

ووفقا للموقع زادت أعداد الإصابات بالمدينة 10 أضعاف بالمقارنة بالأعداد الإيجابية لشهر مايو المنصرم، لذلك قام مجلس حفظ الصحة للمدينة بفرض ارتداء الكمامات الواقية في 84 شارع فرعي ورئيسي في مركز المدينة، بالإضافة الي الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة، كما تم عزل 4 مباني في المدينة ، وذلك للحد من الإنتشار الكبير للفيروس في المدينة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التركية امس عن تسجيل 23 وفاة و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة،وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، أول أمس السبت، ارتفاع إجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4669 بزيادة 21 حالة وفاة والإصابات إلى 169 ألفا و218 بزيادة 878 إصابة خلال 24 ساعة.

وقال وزير الصحة التركى، فخر الدين قوجا، فى تغريدة دونها على موقع توتير: "توفى خلال 24 ساعة 21 شخصًا بوباء كورونا".

كما أعلنت نقابة العاملين بالصحة الثوريين في تركيا أن 12 شخصًا يعملون في مستشفى "إبن سينا" بجامعة أنقرة قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث جاء في بيان النقابة أن أسباب انتشار الفيروس نتيجة لخطوات التطبيع ، وتم التأكيد على أن عمال النظافة والصيانة يتعرضون للخطر في المستشفيات.

وتقدمت النقابة بمطالب للحفاظ علي العاملين في مجال الصحة، من بينها توفير حق التنقل في ظروف صحية، وعمل مسحات بشكل منتظم، وتوفير معدات الحماية الشخصية بشكل كامل ومنتظم، وتوفير أماكن استراحة كافية في أماكن عمل المستشفيات، كما يجب جعل مناطق الاستراحة الحالية صحية أكثر.