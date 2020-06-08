مدير خدمات نقل الدم: فلترة كشوف المتعافين لتحديد من يصلح لمنح البلازما

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة: "من يرغب من المتعافين فى التبرع ببلازما الدم يقوم بالاتصال بالمراكز الإقليمية الخمسة التابعة لوزارة الصحة، ويتم عمل فحوصات للتأكد من صلاحية نقل البلازما منه".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه ريهام إبراهيم: "وبعد انتهاء التحاليل والتأكد من سلامته يتم تحديد أنسب موعد لسحب البلازما، ونعمل حاليا على مراجعة نسب المتعافين من كورونا واستبعاد من لا يمكن أخذ البلازما منهم ويتم فلترة كشوف المتعافين ويتم الاتصال بهم للاطمئنان عليهم، وتحديد موعد لسحب البلازما منهم لمساعدة مرضى آخرين".



وتابع: "تم استخدام البلازما في كثير من الأمراض الأخرى، أما عن نجاح البلازما في علاج كورونا تحدده الأبحاث وسيتم الإعلان عنه قريبا، وما نؤكده أنه لاحظنا نتائج مبشرة جدا، ونعمل على التوسع في توفير المراكز التى نستقبل فيها المتعافين لسحب البلازما، وهناك شروط أساسية تحدد صلاحية المتبرع سواء بالدم أو البلازما مثل السن والحالة الصحية".