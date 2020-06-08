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مخزون الأدوية في بريطانيا استهلك بالكامل بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:30 م
مخزون الأدوية في بريطانيا استهلك بالكامل بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل صناعة الأدوية
كتبت فاطمة خليل

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حذر صناع الأدوية في بريطانيا من أن مخزون الإمدادات الطبية في المملكة المتحدة قد "استهلك بالكامل" بسبب جائحة فيروس كورونا، وقدموا مذكرة للحكومة تحثها على على شراء وتخزين الأدوية "الحرجة" لعلاج الفيروس، حيث يتخوف صناع الأدوية أنه لا يمكن إعادة بناء المخزونات الطبية مرة أخرى، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC  قالت الحكومة أنه "توجد خطط طوارئ قوية" وأضاف المتحدث: "نريد علاقة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على التعاون الودي وتتمحور حول التجارة الحرة".

ومع ذلك ، تخشى شركات الأدوية أن يؤثر تعطيل سلاسل التوريد العالمية بشكل خطير على هيئة الصحة البريطانية NHS.

وتحذر المذكرة الداخلية لصناعة الأدوية، التي تم إعدادها للحكومة في مايو ، من أنه بعد انتهاء الوباء ، سيكون هناك "منتج أقل أو صفر متاح في السوق للسماح بتخزين مجموعة واسعة من المنتجات، مما كان عليه في عام 2019 ، عندما حدث التخزين استعدادًا لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

في ذلك الوقت ، دفعت الصناعة نفسها مخزونات بقيمة ستة أسابيع.وتقول المذكرة: "الاستعدادات لنهاية الفترة الانتقالية يجب أن تكمل الخطط لتأمين توريد المنتجات العلاجية والمساندة للفيروس التاجي".

وقد أدى الوباء إلى زيادة هائلة في الطلب على الأدوية التي لم يتم تخزينها من قبل للرعاية الحرجة والأدوية التنفسية، مثل أجهزة الاستنشاق.

وفي الوقت نفسه ، تسببت إجراءات إغلاق الفيروس التاجي التي فرضتها الحكومة في اختناقات كبيرة في الإمدادات بسبب إغلاق المصانع وحظر التصدير، فضلاً عن انخفاض حاد في الشحن الجوي.

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الحفاظ على تدفق الأدوية
 

وتستمر المذكرة لتذكير الحكومة بأن تدفق الأدوية استمر في اجتياز الوباء بفضل "التنسيق الدولي وتبادل المعلومات داخل الشركات العالمية لتكثيف التصنيع وإعادة توجيهه عند الضرورة".

ونتيجة لذلك ، تكتب صناعة المستحضرات الصيدلانية: "سنحذر من أي سياسات صارمة تفرض تغييرات بالجملة على سلاسل التوريد العالمية، لأن هذا يمكن أن يعطل بشكل أساسي توريد الأدوية لـ NHS والمرضى في البلدان الأخرى".

ونصحت المذكرة أنه سيتعين على الحكومة نفسها شراء وتخزين قائمة أطول من "المنتجات الحيوية" حيث "قد يكون العرض صعبًا بسبب COVID-19 أو نهاية الفترة الانتقالية [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]".

إن الحاجة إلى استقرار التداول أكثر أهمية هذا العام، لأن نمط الطلب على الأدوية من المرجح أن يكون مختلفًا تمامًا عن الطبيعي.

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صناعة الأدوية

صناعة الأدوية وفيروس كورونا

صناعة الدواء

ازمة نقص الادوية

نقص الأدوية

كورونا

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