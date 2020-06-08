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متحدث جبهة الإنقاذ التونسية: حراك 14 يونيو سيغير تاريخ البلاد

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:41 م
متحدث جبهة الإنقاذ التونسية: حراك 14 يونيو سيغير تاريخ البلاد تونس
كتب سمير حسنى

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قالت فتحى الورفلى، الناطق الرسمى باسم جبهة الإنقاذ التونسية، إن حراك 14 يونيو سيغير تاريخ تونس، مؤكدا أن رئيس برلمان "الغنوشى" لا يمثلنا وله علاقة بنظام دموى.

وشدد الناطق الرسمى باسم جبهة الإنقاذ التونسية، فى مداخلة لشبكة سكاى نيوز، على عدم الخروج من الساحات قائلا: "لن نخرج من الساحات حتى حل البرلمان".

وقبل قليل، دعا بيان أحزاب جبهة الإنقاذ التونسية إلى تشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، تحت إشراف رئيس الجمهورية، كما دعا البيان إلى تشكيل لجنة تدقيق فى أموال الأحزاب السياسية وعلى رأسهم حركة النهضة وتجميد أرصدتها.

كما دعا البيان الذى أوردته شبكة سكاى نيوز اليوم الاثنين، لحل مجلس النواب والهيئات واللجان المنبثقة عنه والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ونص البيان على الدعوة لاستفتاء على النظام السياسى وتنقيح القانون الانتخابى، وأهاب بجميع التونسيين إلى هبة شعبية والنزول يوم 14 يونيو.


تونس

جبهة الانقاذ

الغنوشي

حراك تونس

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