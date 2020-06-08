ماهى الإرشادات الجديدة لمراكز مكافحة الأمراض CDC عند إعادة فتح أماكن العمل؟

كتبت إيناس البنا

يقول الكثير من الخبراء أن هناك العديد من التحديات لإعادة فتح أماكن العمل خلال جائحة COVID-19 حتى مع إصدار المبادئ التوجيهية الفيدرالية، وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أصحاب الأعمال باستخدام التوصيات الجديدة ببساطة كعلامات إرشادية وتبني إجراءات تناسب مكان عملهم ومجتمعهم، والتى ستشعر الموظفين بالأمان، وهو العنصر الأساسي لإعادة فتح ناجحة.

المبادئ التوجيهية الجديدة المصدر الموثوق من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالإضافة إلى توصيات من إدارة السلامة والصحة المهنية الفيدرالية (OSHA) حول كيفية إعادة فتح أماكن العمل بأمان مع استمرار جائحة COVID-19، تضم عودة العمل فى بيئة أمنة.

وفقا لتقريرHealthline فالمبادئ التوجيهية موجودة لمساعدة الشركات على إيجاد طريقها فى المضى قدما وسط جائحة كورونا، وليس لإحداث التغييرات في المكاتب والمصانع والمتاجر.

وعلى الشركات أن تبدأ فى فهم الإرشادات ثم تطبيقها على ما تحتاجه أعمالهم لفتحه بأمان للموظفين وكذلك العملاء، وبدلاً من التورط في الاقتراحات الإرشادية مثل استبدال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

وقال الخبراء أنه يمكن لمعظمهم أن يختزلها إلى أربعة أشياء أساسية: استخدام القناع ، والتباعد الاجتماعي ، وسياسة الموظف المريض التي يفهمها الجميع ، وزيادة الصرف الصحي في جميع المجالات".

وقد استغرقت إعادة فتح معظم الأعمال فى الأسبوع الأخير من شهر(مايو) أسابيع من التخطيط، وأسابيع استغرقتها رحلة في العثور على أصحاب الأنشطة التجارية الذين يتشابهون في التفكير ، وإعداد مكالمات Zoom ، ومشاركة الأفكار.