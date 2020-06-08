ليبيا: إنفاق 481 مليون دينار لمجابهة وباء كورونا

أعلن مصرف ليبيا المركزى تنفيذ كافة المطالبات المالية التى وردت إليه من وزارة المالية الليبية لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مشيرا إلى أنها بلغت 481 مليون دينار.
وأوضح المصرف -في بيان وفقا لبوابة الوسط الليبية - اليوم /الإثنين/ أن الإيراد والإنفاق حتى نهاية مايو الماضي، خصص المصرف منها 163 مليون دينار اعتمادات مستندية لصالح وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.
ليبيا: إنفاق 481 مليون دينار لمجابهة وباء كوروناالإثنين، 08 يونيو 2020 04:03 م
كورونا فى ليبيا - أرشيفية
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أعلن مصرف ليبيا المركزى تنفيذ كافة المطالبات المالية التى وردت إليه من وزارة المالية الليبية لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مشيرا إلى أنها بلغت 481 مليون دينار.
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