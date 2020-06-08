ليبيا: إنفاق 481 مليون دينار لمجابهة وباء كورونا

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أعلن مصرف ليبيا المركزى تنفيذ كافة المطالبات المالية التى وردت إليه من وزارة المالية الليبية لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مشيرا إلى أنها بلغت 481 مليون دينار.

وأوضح المصرف -في بيان وفقا لبوابة الوسط الليبية - اليوم /الإثنين/ أن الإيراد والإنفاق حتى نهاية مايو الماضي، خصص المصرف منها 163 مليون دينار اعتمادات مستندية لصالح وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.