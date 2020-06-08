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قفزة كبيرة فى إصابات كورونا بالبحرين بعد تسجيل 654 حالة خلال 24 ساعة

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:26 م
قفزة كبيرة فى إصابات كورونا بالبحرين بعد تسجيل 654 حالة خلال 24 ساعة وزارة الصحة فى البحرين
كتب سمير حسنى

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فى قفزة كبيرة لعدد الإصابات على حساب يومي، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، تسجيل 654 إصابة جديدة بفيروس  كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15417.، بينما بلغ عدد المتعافين 10326 بعد تماثلهم للشفاء، وتوفى 26 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وتقدم أمس الأحد عدد من النواب بالبحرين ، باقتراح برغبة لتمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني مدة 3 أشهر إضافية لتمتد حتى سبتمبر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». صرح بذلك النائب د. عبدالله الذوادي وفق  صحيفة "أخبار الخليج" ، مضيفا  إن مملكة البحرين تمر أسوة بدول العالم بتحديات اقتصادية ومالية جراء جائحة كورونا، ما يحتم تضافر الجهود الوطنية للحد من آثارها السلبية على اقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين، كما تقوم الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي جراء جائحة كورونا، والعمل على وضع الخطط وحلول إعادة هيكلة التوازن المالي، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ونموها.

 
ولفت النائب ، إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات استباقية على كل الجوانب للتصدي لانتشار الفيروس، منها التوجيه الملكي السامي للملك حمد بن عيسى ال خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص  17 مارس  الماضى.

 


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