اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. رسائل دعم الفنانين للأطقم الطبية فى مستشفيات عزل المصابين بكورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:39 م
فيديو.. رسائل دعم الفنانين للأطقم الطبية فى مستشفيات عزل المصابين بكورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو لمجموعة من الفنانين يوجهون رسائل دعم للأطقم الطبية التى تعمل بمستشفيات العزل للمصابين بفيروس كورونا.



كانت الدكتورة جيهان العسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أكدت أن عقار " أفيجان "  دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية وحاليا يتم تقييم النتائج بشكل نهائي لإعلانها وهو ما سيفسر الاعتماد علية من عدمه قريبا.

وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن هناك عدد من الأبحاث والدراسات تستهدف الوصول إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا لكنها مازالت تحت الدراسة ، مشيرة الى أن بعض الشركات العالمية كشفت عن إمكانية توفير لقاح يحتمل البدء في تصنيعه سبتمبر المقبل  ولازال الجميع يتبارى ويجتهد للوصول للقاح.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، أن بروتوكول العزل المنزلي التي أصدرته الهيئة يتم تنفيذه علي المعزولين منزليا بدون أي تعديل أو تغيير، مؤكدة أنه لا يوجد أي تعديل في بروتوكول العلاج العلاج بمستشفيات العزل، ونستهدف تحقيق أعلي معدل شفاء وتعافي من الإصابة.

وحول ما ردده البعض بأن الفيروس يضعف قالت : لا أعرف مصدر الدراسات التى استندت عليها هذه التصريحات لكن الإصابات تختلف من شخص إلى أخر ونسعى إلى توفير كل الأدوية الجديدة التي تسهم في العلاج مضيفة أن استخدام عقارا الريبافيرين والإنترفيرون مازال في مرحلة التجريب وفور الوصول لنتائج سيتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن عقار ريمديسفير سيتم توفيره فى مصر قريبا لبدء العلاج للمصابين بكورونا.
 


الصحة

مستشفيات العزل

كورونا

الفنانين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:22 م

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:43 ص

نائب وزير الصحة : كبار السن سيمثلون 15% من سكان مصر عام 2100

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:29 ص

تكليف سامح العشماوى بالقيام بأعمال رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:13 ص

1467 حالة إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا.. وسر السوق السوداء لبيع البلازما مقابل 20 ألف جنيه

الأحد، 07 يونيو 2020 10:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة