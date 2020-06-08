فض سوقين واستمرار أعمال التطهير والتعقيم وحملات النظافة بمدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات تطهير وتعقيم بمراكز، وحملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وفض سوقين بقريتين بمركز سيدى سالم، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة، فضلًا تحسين مستوى النظافة بقرية كوم الحجر.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بقرى البكاتوش، والحصة، وكفر المرازقة، والمنشأة الكبرى، وقونه، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطرى، كما تابع حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة، فضلًا تحسين مستوى النظافة بقرية كوم الحجر.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بالمدينة، وتم تطهير وتعقيم مستشفى سيدى سالم المركزى، والرش والتطهير بقرى القصابى، والورق، وشوارع قرية عبدالعاطى وابوبريكة، وعزبة مرسى، التابعين للوحدة المحلية بقرية سد خميس، بالإضافة إلى رش وتعقيم قرية إصلاح شالما، ومركز الشباب، ونقطة شرطة عامر، والوحدة الصحية، والبريد، والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات العامة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والطب البيطرى.

وتمكنت ماضى من فض سوقين بقريتين بيدى سالم، بالإضافة لسويقة هويس الزينى من الباعة الجائلين بالاشتراك مع الوحدة المحلية بسد خميس والفقهاء القبلية، ورش وتطهير مكان السوق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشرف اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال التطهير والتعقيم بمناطق الشركات، والكشلة، ومساكن رجب، وموقف الأرياف، وكذا فض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقرى.

وأشرف قام راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بالإشراف على استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم تطهير مجلس المدينة، ومركز المعلومات، وبنك مصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة، والبيئة، والطب البيطرى، والزراعة.