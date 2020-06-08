فريق كوبنهاجن لكرة القدم يأمل حضور 10 آلاف مشجع فى زمن كورونا

كتب وكالات

يأمل فريق كوبنهاجن الدنماركى لكرة القدم، أن يستضيف المباريات بحضور عشرة آلاف مشجع، بعد أن عن خطة لتقسيم ملعب "باركين" لـ21 قسما تضم 500 مقعد.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فإنه من المحتمل أن يسمح هذا للمشجعين بحضور مباريات الدورى فى العاصمة الدنماركية، مع مداخل منفصلة، وأوقات وصول منسقة تقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تبلغ السعة المعدلة المقدرة بـ10500 أكثر بقليل من ربع ما يمكن أن يستوعبه الملعب فى الظروف العادية، وما زالت المفاوضات جارية بين الحكومة الدنماركية والأحزاب البرلمانية الأخرى بشأن عدد الأشخاص الذين سيسمح لهم بحضور الأحداث الجماعية عندما تبدأ المرحلة الثالثة من تخفيف القيود.

ويبدو أن الحد الأقصى المكون من عشرة أشخاص سيزيد إلى 50، مع وجود استثناءات لبعض الأحداث، مثل دورى الدرجة الأولى، حيث سيسمح بحضور 500 شخص.