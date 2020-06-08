فحص موظفى أحد البنوك فرع الحامول بعد إيجابية حالة وغلق الفرع 14 يوماً

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، تم إعلان إصابة موظف باحد البنوك فرع الحامول، وتم إجراء عملية التطهير والتعقيم ، كما تجري التحاليل الطبية لـ 20 موظفًا، لمخالطتهم بزميلهم بالبنك.

وأضاف يونس، لـ "اليوم السابع" أن إدارة البنكفرع الحامول بمحافظة كفر الشيخ، قررت غلق فرع البنك لمدة 14 يومًا، بعد التأكد من إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة،أن مديرية الصحة سجلت إصابة 20 حالة جديدة بالمحافظة ، وأنها تابعت توزيع الشنط العلاجية على المخالطين بمدن وقرى المحافظة.

يذكر أن غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، بمتابعة رصد الحالات ،بمشاركة الدكتورة سماح جاد ،مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرؤوف حمد ،مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري مدير المرفق، والذي قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا،لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.