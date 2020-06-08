اليوم السابع
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خالد صلاح
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غالبية القراء يؤيدون استخدام المستشفيات النموذجية لعزل مصابى كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:18 ص
غالبية القراء يؤيدون استخدام المستشفيات النموذجية لعزل مصابى كورونا النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول التوسع فى استخدام المستشفيات النموذجية والوحدات الصحية لعزل مصابى كورونا فى سؤال بعنوان: هل تؤيد التوسع فى استخدام المستشفيات النموذجية والوحدات الصحية لعزل مصابى كورونا ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 89% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم فى استخدام المستشفيات النموذجية والوحدات الصحية لعزل مصابى كورونا

فى حين أجاب 11 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان عدد من نواب البرلمان قد طالبوا بضرورة استغلال المستشفيات النموذجية والتكامل والوحدات الصحية غير المستغلة على مستوى الجمهورية فى عمليات العزل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك للحالات غير الحرجة، وفقا لإمكانيات كل مستشفى، ويأتى هذا بعد زيادة أعداد المصابين.

وفى هذا الإطار، قدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال المستشفيات النموذجية فى عمليات العزل الصحى لمصابي فيروس كورونا، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة من هذه المستشفيات، وذلك تمشيا فى إطار الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالوجه الأمثل، وتعد المستشفيات النموذجية غير مستغلة استغلالا كما ينغى، وفى ظل الوقت الراهن والأزمة الجارية لابد من استغلال كل ما هو داعم للبنية والمنظومة الصحية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

 


البلازما

فيروس كورونا

المتعافين من كورونا

التبرع بالبلازما عزل مصابى كورونا

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