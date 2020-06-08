عصابة تسرق بنك بحزام ناسف وهمى فى المكسيك

كتب وكالات

فى جريمة مثيرة للدهشة، لجأت عصابة بالمكسيك لحيلة لا تخطر على البال لسرقة بنك فى مكسيكو سيتى .

وفاجأت العصابة رئيسة البنك التنفيذية قبل توجهها لعملها صباحاً بسيارتها واعترضت طريقها واجبرتها على ارتداء حزام ناسف ثم قامت بإستبدال هاتفها بهاتف آخر يمكن تتبعه وامرتها بدخول البنك وسحب الأموال بالخزنة وإلا يتم تفجير الحزام وقتل عائلتها .

والمثير للدهشة أن الحزام الناسف لم يكن حقيقى ، ونفذت المديرة جميع طلبات العصابة وسحبت مبلغ ضخم ثم خرجت من البنك وقدمته للعصابه التى أمرتها بالترجل قليلاً وخلع الحزام.

وبعد دقائق خلعت المرأة الحزام ولخوفها الشديد لم تلتفت ورائها لتدرك حقيقته وجرت بعيداً من هول الموقف ، وقدرت الشرطة موقف المرأة إذبينت كاميرات المراقبة بعض الأحداث لكن لم يتم القبض على العصابة .