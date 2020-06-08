اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

طرق بسيطة لتحسين تدفق الهواء بالمنزل والوقاية من كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:00 ص
طرق بسيطة لتحسين تدفق الهواء بالمنزل والوقاية من كورونا الوقاية من كورونا بفتح النوافذ وتجديد الهواء
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يمكن أن ينتشر فيروس كورونا من خلال السعال والعطس في شكل قطرات يطردها المصاب وأحيانًا حتى من خلال لمسة لسطح ملوث ثم لمس الأنف والفم والعين، لكن دراسة حديثة أشارت إلى شكل محتمل آخر لانتقال العدوى وهو الهباء الجوي وهو عبارة عن جسيمات أصغر محمولة في الهواء ويصعب تجنبها، خاصة عندما تكون في مكان مغلق، في هذا التقرير نقدم طرق بسيطة لتحسين تدفق الهواء والوقاية من كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

Annotation 2020-06-07 3

 

ما هو الهباء الجوي؟
 

الهباء الجوي هو الجسيمات الصلبة الدقيقة أو قطرات السوائل المعلقة في الهواء.

وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة البيئة الدولية، هناك شيء يمكننا القيام به حيال الهباء الجوي، وجدت الدراسة أن تحسين التهوية في المنزل حتى في الأماكن العامة أو المغلقة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

تشرح الدراسة أنظمة التهوية التي يتم تعزيزها بواسطة أنظمة ترشيح الجسيمات وتعقيم الهواء، وهي الأكثر فعالية في الحفاظ على سلامة الناس.

ويمكن أيضًا دمج هذه الاستراتيجيات في مجموعة من الأماكن العامة مثل المستشفيات والمحلات التجارية والمكاتب والمدارس والمطاعم.

 

طريقتان لتحسين تدفق الهواء في المنزل
 

- يمكنك شراء فلتر هواء محمول.

-حاول إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة كلما أمكن ذلك.

3
 

 

طرق بسيطة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا
 

-لا تنس ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

-- احتفظ دائمًا بزجاجة من المطهر في حقيبتك.

- حاول ألا تلمس أي أشياء غير ضرورية أثناء الخروج لشراء شيء ما.

- حافظ على مسافة 2 متر مع كل من حولك.

ث

- عندما تعود إلى المنزل، لا تلمس أي شيء وقم بالاستحمام.

- انقع الملابس التي كنت ترتديها في المنظف واغسلها لاحقًا.

- لا ترتدي الأحذية التي ارتديتها في الخارج، داخل المنزل.


فيروس كورونا

كورونا فى المنزل

الوقاية من كورونا فى الجو

كورونا فى الهباء الجوي

الهباء الجوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد..وزير التعليم: " كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى..والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد..وزير التعليم: " كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى..والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة