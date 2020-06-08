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صيدلة حلوان تدعو لوقف التنمر ضد مرضى كورونا تحت شعار "خليك أنسان .. بلاش تنمر"

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:52 ص
صيدلة حلوان تدعو لوقف التنمر ضد مرضى كورونا تحت شعار "خليك أنسان .. بلاش تنمر" صيدلة حلوان تدعو لوقف التنمر ضد مرضى كورونا
كتب محمد صبحى

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أطلقت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان دعوة إلى وقف التنمر ضد مرضى فيروس كورونا المستجد وذلك تحت شعار " خليك أنسان .. بلاش تنمر.. كورونا مش جريمة"و تحت إشراف  الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد الكلية، ة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وقال بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، إنه انطلاقا من أن نشر الوعى هو السلاح الأول لمكافحة تلك السلوكيات السلبية التى يواجهها مرضى كورونا من بعض الأفراد فى المجتمع والتي قد تؤدي إلى لجوء البعض إلى إخفاء إصابته أو إصابة فرد من أسرته بالفيروس، تجنبا للوصم الاجتماعى الذى يتعرض له حتى بعد التعافى، قدم الدكتور هشام رأفت بكلية الصيدلة جامعة حلوان عدة نصائح وإرشادات توعوية للحد من ظاهرة التنمر ومنها:-
 
1- التأكيد على أن الأصابة بفيروس كورونا ليس جريمة أو وصمة عار، بل هو جائحة يعانى منها الناس فى كل دول العالم، ولا يستدعى من البعض معاقبة المصابين بالفيروس، وأذيتهم نفسيا بما أصابهم.
 
2- عدم التنمر ضد الأطقم الطبية التي تقوم بمعالجة المرضى المصابين.
 
3- يجب أن نكون إيجابين ولابد من توعية الناس لتغيير ثقافتهم عن هذا الأمر والحد من الشائعات التي تنشر معلومات خاطئة مثل مايثار عن أن المتوفى ناقل للعدوى حتى بعد دفنه او التخوف من متعافى كورونا .
 
4- يجب علينا جميعا التكاتف والترابط والدعم النفسى والمعنوى من أجل محاربة هذا الوباء، لأن المرضى في حاجة ماسة لذلك حيث أن التنمر ممكن ان يدفع البعض الى إخفاء مرضه وعدم التوجه لأماكن العزل خشية أن يفتضح أمره وكأنه مرتكب جريمة.
 
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