صور ..ضبط منتجات مجهولة المصدر بعدة صيدليات خلال حملة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أسفرت حملة مشتركة بين جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجرى الصغير، وإدارة التفتيش الصيدلى بأسوان، برئاسة الدكتور إسلام شمروخ، عن ضبط منتجات مجهولة المصدر بالصيدليات بعد التفتيش والتحقق فى مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التى وردت للجهاز الفترة الماضية.

ومن خلال التفتيش الميدانى على 6 صيدليات داخل مدينة ومركز أسوان، تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر ومنتجات بدون فواتير قانونية، وشارك فى الحملة من محققى جهاز حماية المستهلك إدارة التحقيقات بالجهاز صلاح الأمير، حسن إسماعيل، حسين أبازيد.

أكد صالح فنجرى الصغير، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بأسوان، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة لمتابعة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وسوف يقوم الجهاز بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الأيام القادمة لتكثيف النشاط الرقابى على الأسواق حيث يشمل جميع وأحياء ومدن ومراكز محافظة أسوان.

وقال "فنجرى" فى بيان صحفى، إنه يسعد الجهاز تلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو من خلال مقر الجهاز خلف مجلس مدينة أسوان وأيضاً من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 او من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف لآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.



حملة تفتيش على الصيدليات بأسوان (1)



حملة تفتيش على الصيدليات بأسوان (2)



حملة تفتيش على الصيدليات بأسوان (3)



حملة تفتيش على الصيدليات بأسوان (4)