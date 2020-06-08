اليوم السابع
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فى ذكرى اليوم الوطنى لروسيا..

صور.. سفارة موسكو بالقاهرة تحتفى بالعلاقات المصرية - الروسية

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:01 ص
صور.. سفارة موسكو بالقاهرة تحتفى بالعلاقات المصرية - الروسية العلاقات المصرية الروسية
كتبت ريم عبد الحميد

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بمناسبة اقتراب اليوم الوطنى لروسيا، فى 12 يونيو المقبل، وضعت السفارة الروسية على جدران مدرسة السفارة فى القاهرة بعض اللافتات التى تجسد العلاقات المصرية الروسية.

التعاون المصرى الروسى
التعاون المصرى الروسى

وقالت السفارة فى تغريدة على حسابها على تويتر قبل فليل " ي ١٢ يونيو سنحتفل عيد روسيا الوطني وبهذه المناسبة وضعنا على حيط مدرسة السفارة في القاهرة بعض البنارات عن التعاون الروسي-المصري ودولتنا الجميلة. للأسف الشديد لا يمكننا أن نحتفل هذا العيد مع أصدقائنا المصريين بسبب جائحة كورونا ولكن تهانئكم دائما في قلوبنا!"

 وشملت اللافتات صور للقاء القادة والمسئولين الروس بنظرائهم المصريين، من بينها صور للرئيسين السيسى وبوتين  خلال زيارات الأول لروسيا، وأيضا لقاء بين وزيرى الخارجية وصور للقادة الروس مع الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأشارت إحدى اللافتات غلى أتن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا تعود إلى عام 1943.

العيد الوطنى لروسيا
العيد الوطنى لروسيا


فيما تضمنت لافتة أخرى صورا تعكس التعاون الثنائى بين مصر روسيان وثالثة عن أهم المواقع فى روسيا.

مصر وروسيا
مصر وروسيا


وتحتفل روسيا بعيدها الوطنى فى الثانى عشر من يونيو من كل عام والذى يوافق إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990 بعد انتهاء الاتحاد السوفيتى.


 


السفارة الروسية

العيد الوطنى لروسيا

العلاقات المصرية الروسية

روسيا

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