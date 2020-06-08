صور.. رئيس حى المنتزه بالإسكندرية تتسلم مهام العمل وتشدد على خدمة المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول اليوم، بتسلم مهام العمل كرئيس لحى المنتزة ،حيث قامت بجولة تفقدية بديوان عام الحى والتعرف بإدارات الحى والعاملين بها، وأيضا للتعرف على الصعوبات التى تواجهها الادارات للعمل على حلها للتقديم افضل خدمة للسادة مواطنى الحى .

وأشار حى المنتزة فى بيان له اليوم ، أن المهندسة جيهان مسعود أكدت قائلة :" أننا جميعاً في خدمة المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم وعلينا ان نبذل أقصى جهد للحصول علي رضاء المواطنين" ،ورافقها خلال الجولة أحمد ابراهيم سكرتير عام الحى و مديرى الادارات المعنية .

من جهه أخرى واصلت الآجهزة التنفيذية بالحى ، شن الحملات للتصدى للمخالفات و رفع كفاءة المرافق بنطاق الحى ، حيث قامت إداره الطرق بالحي بمتابعه أعمال أعاده الشىء لأصله في شارع 15 متفرع من شارع ملك حفني قبلي تم أعمال أعاده الشيء لأصله مشروع مياه بالمخلوط الأسفلتي طبقه رابطه خندق وذلك من قبل مقاول سنويه الرصف بحي المنتزه أول الشركه المنفذة وأشراف وتنفيذ مديريه الطرق والنقل ،وفي إطار مواجهة ظاهرة البعوض والحشرات الضارة بنطاق حي المنتزة ، قامت اليوم إدارة التنمية الريفية بالحي برش المبيدات بكلا من شارع البحريه أرض فرعون ،شارع عزبه الشامى ،شارع مدرسة القدس بمتفرعاته ،الطريق الدولى من اول 45 مصطفى كامل لأول الكوبرى الدولى

من جهه أخرى شددت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول على استمرار شن الحملات اليومية للتصدى لظاهرة الفريزة والنبيشة لاعادة المظهر الحضارى للشوارع بنطاق الحى ،حيث قام رئيس وحده الازاله والتدخل السريع ويرافقه وحدة الازالة تم التحفظ على اعمال الفرز والنبيشه بشارع مصطفي كامل وإعدام اعمال الفرز بمكبس شركه نهضه مصر للنظافة.



حى منتزة أول (1)



حى منتزة أول (2)



حى منتزة أول (3)