اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة الطور

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:16 م
صور.. جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة الطور محافظ جنوب سيناء يقوم بجولة ميدانية بمدينة طور سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى العمل بها فى كافة مدن المحافظة، رافقه خلالها المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر حنفى عشماوى السكرتير العام واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينه طور سيناء.

وتفقد المحافظ مشروع ممشى أهل مصر الجارى تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول كيلو ونصف، والذى يجرى تزويده بكافة الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين وزائرى المدينة.

كما تفقد المحافظ ثانى أكبر محطة تحلية لمياه البحر فى مصر بمنطقة حمام موسى بمدينة الطور، والتى تبلغ طاقتها 30 ألف متر مكعب مياه/يوم، ومقامة على مساحة 4800 متر مربع.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات الكبرى من شأنها المساهمة فى حل أزمة المياه نهائيا بالمدن وتحقيق طفرة حقيقية على أرض المحافظة، موضحا أنه يتم تزويد جميع الوحدات السكنية الجديدة بمياه هذه المحطات.

وتفقد المحافظ ومرافقوه اعمال تطوير مبنى نادى الشرطة ورصف الطريق الخاص بة، وشملت الجولة بتفقد رفع كفاءة وتطوير وازدواج شارع حى النادى بطور سيناء، ليتناسب مع التوسعات التى حدثت بشارع أحمد حمدى الرئيسى بهدف تسهيل حركة الخروج والدخول إلى وسط المدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وعمل التقارير النهائية، وتكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ هذه التوسعات على المستوى الأكمل ضمن خطة التطوير الجارية فى 2020.

كما أهدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين كرسى متحرك لسيدة مسنة "إفراج عبد السلام مرسى" 88 سنة والتى سبق إصابتها بكسر فى منطقة الحوض.

وأكد فؤاد عبد العظيم مستشار المحافظ للمجتمع المدنى أن السيدة عانت كثيرا بعد تعرضها لحادث الكسر وتقدمت بطلب بكرسى متحرك للمحافظ والذى وافق على الفور على طلبها، وقام اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة بتسليم ابنتها لواحظ سعد زكريا من ذوى الاحتياجات الخاصة كرسى متحرك نيابة عن والدتها بحضور اللواء مجدى محمد الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية.

ومن جانبها أكدت لواحظ سعد أنها تشعر بقمة السعادة لتلبية المحافظ لطلب والدتها والتى على الفور والتى عانت منذ اصابتها اثر حادث سيارة من خلاله لم تستطع الحركة لكسر فى الحوض، وعانت من خلاله من صعوبة التحرك والخروج من المنزل وقضاء حاجاتها وبتسلمها الكرسى تستطيع الآن رؤية الدنيا والخروج إلى الشارع.

IMG_٢٠٢٠٠٦٠٨_١٤٣٢١٣
 
 
IMG_٢٠٢٠٠٦٠٨_١٤٢٤٤٢ (1)
 
 
IMG_٢٠٢٠٠٦٠٨_١٤٢٤٤٢
 
 
IMG_٢٠٢٠٠٦٠٨_١٤٢٥٣٢
 

مدينة طور سيناء

مشروعات تنموية

محطة مياه الشرب

كورنيش

تطوير نادى

طرق

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة