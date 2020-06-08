صور.. جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة الطور

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى العمل بها فى كافة مدن المحافظة، رافقه خلالها المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر حنفى عشماوى السكرتير العام واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينه طور سيناء.

وتفقد المحافظ مشروع ممشى أهل مصر الجارى تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول كيلو ونصف، والذى يجرى تزويده بكافة الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين وزائرى المدينة.

كما تفقد المحافظ ثانى أكبر محطة تحلية لمياه البحر فى مصر بمنطقة حمام موسى بمدينة الطور، والتى تبلغ طاقتها 30 ألف متر مكعب مياه/يوم، ومقامة على مساحة 4800 متر مربع.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات الكبرى من شأنها المساهمة فى حل أزمة المياه نهائيا بالمدن وتحقيق طفرة حقيقية على أرض المحافظة، موضحا أنه يتم تزويد جميع الوحدات السكنية الجديدة بمياه هذه المحطات.

وتفقد المحافظ ومرافقوه اعمال تطوير مبنى نادى الشرطة ورصف الطريق الخاص بة، وشملت الجولة بتفقد رفع كفاءة وتطوير وازدواج شارع حى النادى بطور سيناء، ليتناسب مع التوسعات التى حدثت بشارع أحمد حمدى الرئيسى بهدف تسهيل حركة الخروج والدخول إلى وسط المدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وعمل التقارير النهائية، وتكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ هذه التوسعات على المستوى الأكمل ضمن خطة التطوير الجارية فى 2020.

كما أهدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين كرسى متحرك لسيدة مسنة "إفراج عبد السلام مرسى" 88 سنة والتى سبق إصابتها بكسر فى منطقة الحوض.

وأكد فؤاد عبد العظيم مستشار المحافظ للمجتمع المدنى أن السيدة عانت كثيرا بعد تعرضها لحادث الكسر وتقدمت بطلب بكرسى متحرك للمحافظ والذى وافق على الفور على طلبها، وقام اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة بتسليم ابنتها لواحظ سعد زكريا من ذوى الاحتياجات الخاصة كرسى متحرك نيابة عن والدتها بحضور اللواء مجدى محمد الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية.

ومن جانبها أكدت لواحظ سعد أنها تشعر بقمة السعادة لتلبية المحافظ لطلب والدتها والتى على الفور والتى عانت منذ اصابتها اثر حادث سيارة من خلاله لم تستطع الحركة لكسر فى الحوض، وعانت من خلاله من صعوبة التحرك والخروج من المنزل وقضاء حاجاتها وبتسلمها الكرسى تستطيع الآن رؤية الدنيا والخروج إلى الشارع.