صور.. إزالة قصر مخالف بكفر الجبل بالهرم و30 عقار فى شارع الثلاجة

كتب سيد الخلفاوى

تشهد محافظة الجيزة استمرار موجه من الإزالات الشديدة لإزالة العقارات المخالفة، حيث تزيل أجهزة المحافظة العقارات حتى سطح الأرض، شملت الحملات عدد من القصور والفلل، والتعديات على نهر النيل وعلى محور الضبعة .

وفى السياق أزالت محافظة الجيزة قصر مقام بالمخالفة فى منطقة كفر الجبل، بحى الهرم، يصل قيمته السوقية لأكثر من 20 مليون جنيه، وذلك ضمن التعديات التي تزيلها بكفر الجبل .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أحياء ومراكز المحافظة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة ،مشيراً أنه في مواجهة جديدة مع المخالفات تم أمس إزاله 30 عقار مخالف مكونه من 3 أدوار بشارع الثلاجة بكفر الجبل حي الهرم .

وقال راشد ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

وأكد محافظ الجيزة ، أنه تم أمس إزالة عقارين مجاورين حتي سطح الارض على مساحة 200 متر تقع بمنطقة حوض الجنينة خلف مدرسة الكوثر بزمام الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب .

لافتاً إلى إنه تتم المتابعة اليومية لأعمال إزالة العقارات المخالفة بمحور الضبعة وشارع الليبي بمنطقة كورنيش النيل حتي الانتهاء من إزاله كافة العقارات المخالفة بتلك المناطق. مؤكداً أنه تم إزالة تعديات على مساحة 350 م علي أراضي أملاك دولة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين .