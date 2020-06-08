صحة بنى سويف: تعافى 33 مصابا بكورونا وخروجهم من التأمين الصحى

بني سويف أيمن لطفي

أعلن الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى، المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة ببنى سويف اليوم الاثنين، تعافى 33 مصابا بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مقر مستشفى التأمين الصحى.

كما أكد محافظ بنى سويف على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التى تتقدم الصفوف فى مجابهة تداعيات المرض، مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا فى توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب، مهنئا المتعافين من فيروس كورونا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

جاء ذلك على هامش استعراض محافظ بنى سويف التقرير اليومى الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة فى ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الفيروس، حيث كشف التقرير الذى عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى 33 حالة من المصابين بفيروس كورونا الذين احتجزوا داخل المستشفى عقب الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا وتأكد إيجابيتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، لافتا إلى تفانى الفريق الطبى المختص داخل المستشفى بقيادة الدكتور محمد يحيى فى القيام بمهامه.