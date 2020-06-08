شينزو آبى: اليابان تتابع الوضع فى هونج كونج "بقلق بالغ"

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين، إن بلاده تتابع الوضع في هونج كونج "بقلق بالغ" بعد أن سنت الصين قانونا أمنيا جديدا للمدينة، وشدد على أهمية الخطوات التي تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

جاءت تصريحاته بعد تقرير لوكالة كيودو للأنباء أمس الأحد نقل عن مسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى قولهم إن اليابان قررت عدم الانضمام إليهم في إصدار بيان يوبخ الصين على القانون الجديد الذي قد يهدد الحكم الذاتي والحريات التي تتمتع بها هونج كونج.

وقال آبي للبرلمان إن طوكيو قلقة للغاية.

وتابع "هونج كونج شريك مهم جدا من حيث العلاقات الاقتصادية الوثيقة والعلاقات الإنسانية، ومن الضروري دعم النظام الأصلي ‘دولة واحدة ونظامان‘، وأن تسير الأمور بشكل مستقر وديمقراطي".

وعبرت اليابان عن قلقها بشأن تحرك بكين في بيان صدر يوم 28 مايو أيار، وهو اليوم الذي أقرت فيه الصين القانون، واستدعت السفير الصيني لتنقل إليه وجهة نظرها.