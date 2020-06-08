شهود: ضربات جوية تخرق الهدنة فى بلدات تحت سيطرة المعارضة بسوريا

رويترز

قصفت طائرات حربية اليوم الاثنين، عددا من القرى الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا في أولى الضربات الجوية من نوعها منذ الهدنة التي جرى التوصل إليها بموجب صفقة تركية روسية قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر والتي كانت سببا في وقف معارك ضارية كانت محتدمة.

وقال شهود، إن الغارات أصابت قرى في منطقة جبل الزاوية في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب وبلدتين في سهل الغاب غربي محافظة حماة.

وأضاف الشهود أن مئات المدنيين فروا خشية استئناف أوسع للضربات الجوية في آخر معقل للمعارضة في سوريا.