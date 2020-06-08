شمال سيناء: انتهاء الاستعدادات بالإجراءات الوقائية لامتحانات الثانوية العامة

وقال محافظ شمال سيناء، إنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، وكذا تعقيم الطلاب وتطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشددًا على الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب فى اللجان .

وأصدر المحافظ توجيهاته الى رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع التربية والتعليم فى التأكد من الخدمات والمرافق فى كافة اللجان والاستراحات، وإلى مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الاسعاف والأدوية، وإلى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة واستراحة وتوفير احتياطات اضافية منها، وإلى التموين لتوفير احتياجات الاستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية .. الى جانب الوقود اللازم لسيارات الامتحانات .

كما وجه بتوفير سيارات لنقل رؤساء اللجان والملاحظين ، وسيارات أخرى لنقل الطلاب من أبناء رفح والشيخ زويد المقيمين فى العريش والمراكز الأخرى وتيسير نقلهم الى اللجان والعودة .

وأشار إلى أنه يجب على الطلاب انتهاز فرصة الامتحانات وتأديتها وفقا للتسهيلات المقدمة لهم هذا العام مع الالتزام بكافة الاجراءات وعدم أخذ أى ممنوعات معهم داخل اللجان من أجهزة اتصالات أو كتب ومذكرات وغيرها، مطالبا أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على آداء الامتحانات وعدم التجمع أمام اللجان لاتاحة الفرصة لآداء الامتحانات فى هدوء تام .

وأشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة الى التنسيق بين مجالس المدن والحماية المدنية لتوفير مولدات احتياطية للكهرباء .

ومن جانبه، أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات يؤديها 2944 طالبًا وطالبة، موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها : 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات الوقائية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان ، وكذا توفير عدد 15 استراحة لرؤساء وملاحظى اللجان بالقرب من لجان الامتحانات بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد منها لجنة للسيدات فى العريش .

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية فى ادارت : العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية ، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

وأضاف حمزة رضوان مدير عام التعليم العام أنه تم توفير عدد من الاستراحات للمشرفين والمراقبين موزعة على مختلف الإدارات التعليمية وقريبة من لجان الامتحانات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير سيارة إسعاف فى محيط كل لجنة وتوفير زائرة صحية بها ، إلى جانب تنفيذ بروتوكلات التعاون مع الجهات الأخرى كالأمن والتموين والكهرباء لتوفير كافة احتياجات اللجان والاستراحات وتيسير نقل الطلاب الى لجان رفح والشيخ زويد الى جانب التنسيق مع مجالس المدن لتوفير احتياجات اللجان والاستراحات ودعمها .