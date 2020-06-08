شاهد رجل تركى يقتل زوجته فى الشارع أمام المارة

كتبت إسراء أحمد فؤاد

قتل روجل تركى زوجته فى وسط الشارع فى وضح النهار، بعد حدوث مشادة بينهما فى أرناؤت كوى فى إسطنبول، ما يعد مؤشرا قويا على استمرار جرائم العنف ضد المرأة فى تركيا، وفقا لصحيفة ينى شفق التركية.

وسجلت جرائم العنف ضد المرأة تصاعداً مثيراً للقلق خلال العام الماضى، مع فقد أكثر من 300 امرأة حياتهن كضحايا للعنف.

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.https://t.co/tjQqFhvCcg pic.twitter.com/Q1jdcQnpOi — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) June 8, 2020

وبحسب إحصائيات للمنظمات التركية الناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ودعم المرأة فى مواجهة العنف، للفترة من أول يناير حتى 20 أكتوبر 2019، لقيت 302 امرأة حتفهن على يد الرجال خلال 324 يوماً، إضافة إلى 532 حالة عنف أسفرت عن إصابات خطيرة، ووفقاً لتقارير لهذه المنظمات، فإن 12 امرأة على الأقل يدخلن المستشفيات فى وضع صحى خطير، نتيجة العنف الذى تعرضن له.