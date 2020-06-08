اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سياسية ألمانية تطالب بتخصيص هيئة مستقلة لمراقبة الشرطة للحد من عنصريتها

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:22 م
سياسية ألمانية تطالب بتخصيص هيئة مستقلة لمراقبة الشرطة للحد من عنصريتها ميركل
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت سياسة ألمانية عن وجود عنصرية كامنة أيضا لدى الشرطة الألمانية، مشددة على أنه لا يجب أن يكون هناك مكان لعنصرين ويمينيين متطرفين ببدلات رسمية.
 
وذكرت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، زاسكيا إسكن، أن هناك عنصرية كامنة أيضا لدى قوات الأمن الألمانية.
 
وقالت إسكن في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، ونقلتها دويتشه فيله الألمانية. :"انتفض عشرات آلالاف من المتظاهرين حول العالم، لأن الوفاة العنيفة لجورج فلويد خلال عملية للشرطة في الولايات المتحدة لم تكن حالة فردية، والمتظاهرون الألمان يرون هذه الظروف أيضا على عتبة بابهم: أيضا في ألمانيا هناك عنصرية كامنة في صفوف قوات الأمن، والتي يتعين الاعتراف بوجودها ومكافحتها عبر إجراءات من قبل القيادة الداخلية.
 
وذكرت إسكن أن غالبية رجال الشرطة ينتقدون مثل هذه التوجهات بشدة ويعانون من فقدان ثقة محتمل بهم نتيجة ذلك.
 
و اقترحت إسكن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة عمل الشرطة، لأنه وحسب قولها "عند التعامل مع حالات عنف الشرطة غير المبررة، يجب ألا ينشأ الانطباع بأن هيبة الجهاز الشرطوي أكثر أهمية من حقوق المواطنين".
 
 ولهذا السبب أكدت أنه يجب أن يُعهد الأمر إلى هيئة مستقلة تنظر في مثل هذه الشكاوى"، مشددة في الوقت ذاته على حتمية عدم تركز أيّ حيز  لعنصرين ويمينيين متطرفين ببدلات رسمية.
 

ألمانيا

الشرطة الألمانية

احتجاجات ضد العنصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة