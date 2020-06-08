سياسية ألمانية تطالب بتخصيص هيئة مستقلة لمراقبة الشرطة للحد من عنصريتها

كتبت: هناء أبو العز

كشفت سياسة ألمانية عن وجود عنصرية كامنة أيضا لدى الشرطة الألمانية، مشددة على أنه لا يجب أن يكون هناك مكان لعنصرين ويمينيين متطرفين ببدلات رسمية.

وذكرت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، زاسكيا إسكن، أن هناك عنصرية كامنة أيضا لدى قوات الأمن الألمانية.

وقالت إسكن في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، ونقلتها دويتشه فيله الألمانية. :"انتفض عشرات آلالاف من المتظاهرين حول العالم، لأن الوفاة العنيفة لجورج فلويد خلال عملية للشرطة في الولايات المتحدة لم تكن حالة فردية، والمتظاهرون الألمان يرون هذه الظروف أيضا على عتبة بابهم: أيضا في ألمانيا هناك عنصرية كامنة في صفوف قوات الأمن، والتي يتعين الاعتراف بوجودها ومكافحتها عبر إجراءات من قبل القيادة الداخلية.

وذكرت إسكن أن غالبية رجال الشرطة ينتقدون مثل هذه التوجهات بشدة ويعانون من فقدان ثقة محتمل بهم نتيجة ذلك.

و اقترحت إسكن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة عمل الشرطة، لأنه وحسب قولها "عند التعامل مع حالات عنف الشرطة غير المبررة، يجب ألا ينشأ الانطباع بأن هيبة الجهاز الشرطوي أكثر أهمية من حقوق المواطنين".

ولهذا السبب أكدت أنه يجب أن يُعهد الأمر إلى هيئة مستقلة تنظر في مثل هذه الشكاوى"، مشددة في الوقت ذاته على حتمية عدم تركز أيّ حيز لعنصرين ويمينيين متطرفين ببدلات رسمية.