اليوم السابع
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سفارة صنعاء بالقاهرة تشيد بجهود تنظيم فحوصات العالقين اليمنيين بمصر

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:55 م
سفارة صنعاء بالقاهرة تشيد بجهود تنظيم فحوصات العالقين اليمنيين بمصر سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم
إيمان حنا

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بدأت اليوم الاثنين، عملية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإعادة المواطنين اليمنيين العالقين في مصر، حيث تجرى تلك الفحوصات  في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بعد أن تم حل كافة الإشكاليات التى واجهتها السفارة خلال الأيام الماضية، وفق ما صرح المستشار الطبي بالسفارة اليمنية في القاهرة الدكتور محمد باحاج  .
 
وأضاف باحاج، وفق بيان للسفارة اليمنية بالقاهرة، أن تعليمات الحكومة والبروتوكول المقر لتنظيم عودة العالقين في عددٍ من الدول ومنها مصر يقضي بضرورة إجراء المواطنين فحص البي سي ار الذي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا كشرط لعودتهم، وكما هو معلوم أن هذه الفحوصات مخصصة فقط في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية وكان هذا بحد ذاته يشكل تحدياً كبيراً للسفارة خاصة وأن فحص البي سي آر الخاص بفايروس كورونا في أغلب الدول يتم للأشخاص المشتبه بهم الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض " 
 
وثمن باحاج جهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التي وجهت مشكوره بتسهيل اجراء الفحوصات في المعامل المركزية التابعة للوزارة ووجهت مكتبها وكافة الجهات المعنية بالوزارة بتذليل كافة الصعوبات.
 
وأشاد الملحق الطبي بجهود سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمدعلي مارم وتوجيهاتة الدائمة بسرعة عودة العالقين واتخاذ جميع الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، وحرصه الشديد والمتابعة المستمرة من جانبة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات لعودة العالقين إلى أرض الوطن .

السفارة اليمنية بالقاهرة

العالقين اليمنيين

كورونا

وزارة الصحة المصرية

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