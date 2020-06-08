اليوم السابع
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سبق السعودية: نصف العرب العاملين بمنازلهم خارج غطاء الأمن الرقمى

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:01 م
سبق السعودية: نصف العرب العاملين بمنازلهم خارج غطاء الأمن الرقمى الانترنت
إيمان حنا

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كشفت دراسة أجرتها شركة كاسبرسكى، بالتعاون مع البوابة العربية للأخبار التقنية، ونشرتها صحيفة سبق السعودية، أن حوالى نصف الموظفين العرب العاملين من منازلهم لم يتلقوا أى إرشادات تتعلق بالأمن الرقمى، حيث أشارت الدراسة إلى أن ما نسبته 45% من الموظفين العرب العاملين من منازلهم فى جميع أنحاء العالم لم يتلقوا من أرباب عملهم أى إرشادات تتعلق بـالأمن الرقمي خلال فترة العمل من المنزل.

وكشفت الدراسة، التي تهدف إلى التعرف على مدى استعداد الموظفين العاملين من منازلهم لحماية أنفسهم من الهجمات الرقمية المتزايدة على الشبكات والأجهزة المحمولة، أن معظم المشاركين في الاستطلاع "غير مستعدين، ويفتقرون إلى المعرفة اللازمة لحماية أجهزتهم من الهجمات الرقمية؛ مما قد يؤثر بشدة على سلامة الأعمال التجارية حال وقع هجوم رقمي يستهدفهم؛ وهو ما من شأنه التسبب في خسائر قد تكون فادحة في بيانات الشركة ومعلوماتها".

وكشف الاستطلاع عن نتائج أخرى مثيرة للقلق؛ إذ قال 54% من عينة الاستطلاع، الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة للعمل عن بُعد: إن الأجهزة غير مجهزة ببروتوكولات الأمن التى عادة ما تجهز بها أجهزة الشركات.

وبحسب "كاسبرسكي" والبوابة العربية للأخبار التقنية؛ فإن هذه النتائج تكشف عن "خلل أمني هام قد يعرض بيانات الشركة للمخاطر".

وقال الباحث الأمني الأول لدى "كاسبرسكي" ماهر يموت: إن الشركات غالبًا ما تأخذ في الاعتبار أنظمة الأمن المطبقة في مقار العمل، وشدد على أن نتائج هذا الاستطلاع تُظهر أن "الوقت قد حان لأن نهتم بالأمن أينما كانت مواقع عملنا، وأن نتخذ الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنين عبر الإنترنت في كل مكان".

وأضاف الباحث الأمني أن "مجرمي الإنترنت" يدركون أن معظم الموظفين يعملون من منازلهم في الفترة الراهنة؛ لذلك يسعون لاستغلال أي فرصة لاعتراض اتصال غير آمن أو إرسال رسائل بريد إلكترونى تخريبية تختبئ مضامينها الخبيثة تحت ستار تقديم معلومات مهمة.

وحثت "كاسبرسكي" المستخدمين على "توخي أقصى درجات الحذر خلال هذه الأوقات الصعبة"، فيما أشار "ماهر" إلى أن نحو 47% من أفراد عينة الاستطلاع قالوا إنهم يعملون بكفاءة أكبر من المنزل، فيما قال 44% إنهم مستعدون لمواصلة العمل من المنزل حتى بعد انتهاء الحجر الصحى.

 


شبكة الانترنت

الامن الرقمى

العرب والامن الرقمى

اختراق شبكات الانترنت

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