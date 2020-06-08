رئيس مدينة إطسا الجديد: حل مشكلات المواطنين هدفى وإعداد تقرير عن كورونا

الفيوم - رباب الجالي

استقبل ديوان عام مركز ومدينة إطسا، العقيد فادى يوسف لوقا، رئيس مركز ومدينة اطسا الجديد، ليباشر عمله في يومه الأول، واستقبل رئيس مركز ومدينة إطسا بمجرد وصوله لمكتبه، محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة إطسا ، وعدد من مديرى الإدارات بالديوان لتهنئته، كما تابع رئيس مركز ومدينة اطسا خلال لقائه بالسكرتير العام لمركز إطسا ومدير المكتب الفنى ومسئولى تحسين البيئة تنفيذ خطط مجابهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على أعمال الرصد والمتابعة والتطهير، وإجراءات متابعة انتظام العمل بالمستشفيات وتواجد الأطقم الطبية، وذلك لمنع انتشار العدوى بالفيروس ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمةللمواطنين.

وطالب رئيس مركز ومدينة إطسا بسرعة إعداد تقرير حول ملف فيروس كورونا المستجد ، كما طالب بعقد اجتماع غدا مع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا ، أن أهم اولوياته العمل على حل مشاكل المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وتنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، بتوفير بيئة صحية نظيفة ، والقضاء على مخالفات البناء والتعديات والإشغالات مع تطبيق سلطة القانون ووقف أي تجاوزات ومخالفات، خاصة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة في ظل المرحلة الحالية .