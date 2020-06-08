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رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:49 م
رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا كورونا - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، إن المشكلة ليست في التبرع بالدم، ولكن التبرع بالبلازما جديد ولا يعرفه المواطن كثيراً، موضحا أن الوزارة خصصت مستشفيات الصدر والحميات وبعدها 320 مستشفى لعلاج مصابي كورونا.

وأضاف غنيمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم سيد علي، أن 9 آلاف شخص على مستوي الجمهورية معزولين منزليا ويحصلون على العلاج من خلال وزارة الصحة، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من الحالات يحتاجون لعلاج بسيط وليست حالتهم حرجة.

وأكمل رئيس قطاع الطب العلاجي، أن الحالة إذا كانت بسيطة المريض يحصل على علاجه ويعزل منزليا، كما أن المريض حالته متوسطة يتم حجزه داخل المستشفى، ولدينا 32 ألف سرير ونستخدم من 30% إلى 35% من تلك الآسرة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

 


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