اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 02:54 م
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رئيس بلدية موسكو يقول إن كل قيود كورونا ستُرفع هذا الشهر

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:45 م
رئيس بلدية موسكو يقول إن كل قيود كورونا ستُرفع هذا الشهر فيروس كورونا
رويترز

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قال سيرجى سوبيانين رئيس بلدية موسكو، اليوم الاثنين، إن كل القيود الرئيسية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد ستُرفع فى العاصمة الروسية خلال شهر يونيو الجاري.
 
أضاف سوبيانين، على موقعه الإلكترونى الشخصي، أن صالونات التجميل والعيادات البيطرية ستفتح أبوابها اعتبارا من التاسع من يونيو حزيران، وأن المتاحف والمناطق المفتوحة والمقاهى ستُفتح اعتبارا من 16 يونيو ، بينما ستُفتح صالات الألعاب الرياضية والمطاعم اعتبارا من 23 يونيو.
 
وكان عمدة العاصمة موسكو، قد أعلن اليوم الاثنين، إلغاء نظام العزل الصحى والتحرك بتصاريح فى موسكو بدءا من التاسع من يونيو الجارى.
 
وكان مركز الاستجابة لفيروس كورونا فى روسيا قال، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات جراء تفشى الفيروس فى البلاد ارتفع إلى 5971 بعد تسجيل 112 حالة وفاة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
وأضاف المركز أنه تم تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالى الحالات إلى 476658.
 
وكانت قد كشفت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد باسم "إيلسيرا" (ليفيليماب)، وتنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية (بيوكاد).
 
 
وبحسب وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، فإن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته فى علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعى والتى تهدد حياة المرضى.
 

روسيا

موسكو

كورونا

فيروس كورونا

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