اليوم السابع
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رئيس بلدية تركية جديد يحاكم بتهمة إهانة الديكتاتور العثمانى

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:26 م
رئيس بلدية تركية جديد يحاكم بتهمة إهانة الديكتاتور العثمانى اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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امتثل عمدة بلدية غازي أمير ويدعي خليل أردا أمام محكمة إزمير بعدما تلقي إخطار من مكتب المدعي العام في مدينة إزمير بتهمة إهانة الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان ، وذلك بسبب منشور له علي منصات التواصل الاجتماعي وقام بتقديم إفادته.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه بعد أن أحالت النيابة أردا الي المحكمة ، تقرر محاكمته دول اعتقال وقد تم إطلاق سراحه بانتظار المحاكمة.

وأدلي أردا ببيان صحفي أمام مبني البلدية بعد خروجه من المحكمة،  مشيرا الي أن تلك التهمة هي محض إفتراء وقال:" لقد ضحينا بأنفسنا في هذا الطريق، وسنواصل طريقنا مع موظفي البلدية للقيام بهذا الواجب بشكل صحيح. نحن لا نزال واقفين رافعي رؤسنا، أحبكم جميع، هم يعتقدون أنهم يستطيعون إسكاتنا بإلقائنا في السجون، ولكنهم مخطئون."

وأعلنت تركيا عن تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا و989 إصابة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4711 والإصابات إلى 171121.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 7.1 مليون إصابة وتخطت حصيلة الوفيات الـ 407 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 3 ملايين حالة شفاء.

 

 

 


تركيا

رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي

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