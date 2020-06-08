رؤساء كتل برلمانية فى البرلمان التونسى تقرر الانسحاب من اجتماع مع الغنوشى

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن رؤساء أغلب الكتل البرلمانية فى البرلمان التونسى قرروا الانسحاب من اجتماع مع راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية التونسية، ورئيس البرلمان التونسى، منذ قليل.

في هذا السياق، أعلنت النائبة التونسية عبير موسي تقدم لائحة للبرلمان التونسى لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية، حيث تقدم الحزب الدستوري الحر في تونس بلائحة جديدة في البرلمان لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، فيما دعا حراك شعبي تونسي إلى اعتصام أمام حركة النهضة وحل البرلمان التونسى.

يأتي هذا في وقت هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال جلسة مسائلته بشأن التدخلات غير المشروعة فى ليبيا ، وقالت النائبة التونسية للغنوشي: "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا، النهضة أكبر خطر على تونس"، موجهة هجومها للغنوشي قائلة: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس، وأعاد سياسات الاغتيالات"، متابعة، "أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة".