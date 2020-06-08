اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير تأمين يطالب بتغطية تأمينية لمخاطر "العلاج عن بعد"

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:00 ص
خبير تأمين يطالب بتغطية تأمينية لمخاطر "العلاج عن بعد" علاج
كتب - حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الدكتور رضا صالح، الخبير التأمينى، قطاع التأمين بدراسة تغطية تأمينية للمسئولية المهنية للأطباء، ومن فى حكمهم من العاملين فى مجال المهن الطبية وأصحاب المستشفيات الخاصة، وذلك عن الأخطاء الناتجة عن ممارسة نشاط الطب والعلاج "عن بعد"، والتى بدأ ظهورها الآن، ويكون ذلك فى شكل ملحق إضافى لوثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء ومن فى حكمهم والمرخص لهم مزاولة هذا النظام، ويغطى هذا الملحق أخطار الوفاة أو العجز الناتج عن أخطاء التشخيص وأخطاء وصف الدواء وأخطاء الاستشارات وأخطاء تقارير الأشعة وأخطاء تقارير التحاليل الطبية، وفى ظل هذه الظروف نحتاج إلى مراجعة وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء من حيث حدود التغطية والأسعار.

وأضاف صالح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطب والعلاج عن بعد أصبح أحد الخدمات الطبية التى تقدمها العديد من الفرق الطبية والشركات العالمية خاصة العاملة فى مجال النقل الجوى والبحرى، وتأتى أهمية نظام الطب عن بعد فى أنه يجمع بين السرعة وسهولة الاستخدام وفعالية التقنيات اللاسلكيّة وأنظمة الاتصال بالموجات العريضة، فضلا عن الكفاءة الاقتصاديّة والتوفير فى التكلفة، كما يزيد من تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الطبى فى تقاسم المعلومات والخبرات المتخصصة، حيث يسهل للمستشفيات التى تطبق هذا النظام الاستعانة والتعاقد مع متخصصين أجانب من دول مختلفة.

كما أكد أنه فى الوقت الحالي، وفى ظل محاولات مواجهة أزمة جائحة كورونا، أصبح من الضرورى الاستفادة من نظام الطب والعلاج عن بعد فى مصر، حيث بدأت بالفعل أثناء مواجهة هذه الأزمة محاولات استخدام بعض الآليات الخاصة بهذا النظام لتقليل التكدس فى المستشفيات والعيادات؛ ولكن ضعف الإمكانيات قد يؤدى إلى مخاطر عديدة ونتائج عكسية، وأوضحت لنا هذه الأزمة ضرورة العمل على تطوير الإمكانيات لمواكبة التطور فى هذا النظام، والذى أصبح منتشرا بكثرة فى العديد من دول العالم.

ويشهد نظام الطب والعلاج عن بعد نمواً تصل نسبته إلى حوالى 10% سنوياً على المستوى العالمى، وقد بلغت عوائده أكثر من 500 مليون دولار فى أمريكا الشمالية خلال العام الماضي. وبدأت العديد من المستشفيات تشترك فى مشاريع عالميّة تهدف لتسويق خدمات الطب والعلاج عن بعد.


تامين

تامين عن بعد

المستشفيات

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف يؤثر تطبيق "معيار المحاسبة الدولى" على قطاع التأمين فى مصر ؟

الخميس، 28 مايو 2020 04:00 ص

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.88% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع التأمين

الأحد، 26 أبريل 2020 10:02 ص

وسيط تأمين: ارتفاع نسبة خسائر قطاع تأمينات الحريق بسبب تدنى الأسعار

الإثنين، 20 أبريل 2020 01:08 م

خسائر التأمين بسبب أزمة كورونا تصل إلى 20%.. وقطاعات تأمين السفر والطيران والبحرى "متوقفة عن العمل" حتى إشعار جديد.. و"الهندسى" يعمل بشكل جيد.. وتغطيات "كورونا" تنعش سوق التأمين على "الحياة"

الأربعاء، 15 أبريل 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة