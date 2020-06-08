اليوم السابع
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حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:44 م
حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة محكمة_ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا، لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال.

وتواجه النيابة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن  بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهم بالإحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على  هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

  

 

 


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