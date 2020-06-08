اليوم السابع
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حبس المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون بالشرقية

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:03 م
حبس المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة فاقوس العامة ، بإشراف المحامى العام لنيابات شمال الشرقية ، اليوم، حبس المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون، لخلافات بينه وبين عم أحد المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رءوف ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" " عادل ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفى العام،مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى فور وصوله، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18828 لسنة 2020 جنح مركز شرطة فاقوس .

وبسؤال شقيقه اتهم كل من " وليد ال ع ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و" عبد العزيز ح م ح"22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة أمام كوبى المكنة دائرة المركز، ولاذا المتهمان بالفرار بعد إرتكاب الجريمة،وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة فى شهر رمضان بين المجنى عليه وعم أحد المتهمين، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثانى عزم على الإنتقام من المجنى عليه وتعديا عليه فى ساعات متأخرة أول أمس.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والإداة المستخدمة فى الجريمة،كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمان على ذمة التحقيقات.

وفى سياق متصل قررت نيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين بقتل سائق وسرقة دراجته البخارية" تروسكيل" والتخلص من جثته بالزراعات ناحية قرية الزنكلون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير مباحث الشرقية، بالعثور على جثة هامدة بالزراعات بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وتبين أن الجثة لشخص يدعي" طارق ذ م" 32 سنة مقيم الإشارة قسم ثانى الزقازيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالتنسيق مع الأمن العام إلى قيام كل من بإستدرج المجنى عليه لتوصيلهم، وفى الطريق قاموا بالتعدى عليه بالة حادة وسرقة التروسكيل، وتم تحديد الجناة وهم كل من " حسين م ج" و" محمد ن إ" و" حامد ن م " وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5992 إدارى مركز شرطة الزقازيق لسنة 2020.

 

 

 


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