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جرائم الإرهابيين بليبيا.. قتلى وجرحى من المدنيين فى قصف مصراتة

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:06 م
جرائم الإرهابيين بليبيا.. قتلى وجرحى من المدنيين فى قصف مصراتة الحرب فى ليبيا - ارشيفية
كتب أحمد عرفة

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تسبب قصف للمليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة الليبية في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وذلك بعد قصف لميليشيات مناطق سكنية بين سرت ومصراتة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت البعثة الأوروبية في ليبيا على ضرورة المشاركة بمحادثات 5+5، داعية الأطراف المتنازعة لحماية المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت البعثة الأوروبية: ناقشنا تفويض عملية "إيريني" بتطبيق حظر السلاح على ليبيا، موضحة أن عملية ايريني تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولافتة إلى أن عملية ايريني تهدف لتنفيذ قرار حظر السلاح وكبح معاملات النفط غير المشروعة.

 

 

 

 

 

 


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