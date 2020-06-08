تنظيم 5 معارض للأثاث المستعمل وتقديم مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه تماشياً مع سياسة الدولة التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية، ستقوم المديرية خلال الشهر الجارى بتنظيم 5 معارض للأثاث المستعمل ( بحاله جيده) بقرى ( البيوم - المجفف - كفر الباشا - عزبة التل) ، ومدينة القنايات بجانب تقديم مساعدات ماليه بقيمه 21 الف و 600 جنيه توزع على 54 أسره بقريه جزيره الفرس التابعه لمركز ومدينة اولاد صقر.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فى بيان إن الدولة تولى إهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيله التى تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب والتى إستهدفت تقديم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وكذلك المتضريين من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس .

كما أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديريات الخدمات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة المحافظة الوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره والتى إرتكزت على بث رسائل توعية للمواطنين لتعريفهم بالمرض وأعراضه وطرق الوقاية منه والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية الواردة من وزارة الصحة والاهتمام بأعمال النظافة والبعد عن التجمعات والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة للحد من التجمعات وتوفير الحماية للمواطنين من خلال تنفيذ قررات الغلق للمقاهى والكافيتريات والإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تجوال المواطنين.

كانت أكدت محافظة الشرقية، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالإضافة الى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه، و شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كانت أكدت محافظة الشرقية، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة الى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه .