اليوم السابع
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خالد صلاح
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تسجيل أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا بين الفلبينيين المقيمين فى الخارج

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:28 ص
تسجيل أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا بين الفلبينيين المقيمين فى الخارج كورونا - صورة أرشيفية
مانيلا في 8 يونيو /أ ش أ/

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أعلنت الفلبين اليوم الاثنين عن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين مواطنيها في الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات بين الفلبينيين خارج البلاد إلى 5405 حالة.

وذكرت صحيفة فلبين ستار، الفلبينية اليوم أن حالة وفاة قد سجلت في الولايات المتحدة ما يرفع إجمالي الوفيات في الخارج إلى 371 حالة.

من جانبها ، ذكرت وزارة الخارجية الفلبينية "نواصل مراقبة وضع مواطنينا ونحن مستعدون للمساعدة في إعادة الفلبينيين المتضررين من جراء هذه الجائحة".

وكان قد أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ويتوقون للعودة إلى منازلهم.

 
 

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