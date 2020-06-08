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تركيب بوابة تعقيم بديوان مجلس ابوكبير بالشرقية.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:54 م
تركيب بوابة تعقيم بديوان مجلس ابوكبير بالشرقية.. صور تعقيم
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير بالشرقية، تركيب بوابة لتعقيم كافة المترددين يومياً من العاملين والمواطنين برئاسة المركز وإدارة الشئون الاجتماعية والتموين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحماية من إنتشار فيروس كورونا.

و قال فى بيان انه منذ فترة تولية ، فقام  بالمرور الميدانى على الوحدات المحلية التابعة للمركز "الحصوة / الرحمانية / أولاد موسي / بنى عياض / طوخ /منشأة رضوان /هربيط" لمتابعة سير العمل بالوحدات والوقوف على حالة النظافة ورفع الإشغالات  ومتابعة وتحصيل الإيرادات من الوحدات المحلية مع التأكيد على زيادة معدل التحصيل يوميا.

كما قام رئيس المركز بمتابعة اعمال نظافة ورش المياه بمداخل ومخارج المدينة بالإضافة إلى رفع القمامة ونظافة الشوارع التالية : شارع صبري شريف وشارع الحرية وشارع مصطفى كامل وشارع عبدالعزيز على وشارع النقراشي )ويتم رفع ما يقرب من 80 طن قمامة من المدينه والقري بالوحدات المحلية التابعه لها  ، كما تم صيانه وإحلال وتجديد للكشافات الكهربائية بشوارع المدينة وقام قسم البساتين بري الحدائق والأشجار والبساتين بنطاق المدينة.

كما قام بزياره مستشفى ابو كبير المركزى والمخصصه لعزل مصابى كورونا للوقوف على التزام وتواجد الاطقم الطبيه فى النوبتجية وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة لاحتياجات المرضى المترددين على المستشفى، و بأعمال الرش والتطهير بالمدينة بشكل يومى والوحدات المحلية بالتناوب على مدار الاسبوع ويتم تعقيم ما يقرب من 45 منشأة وشارع بقرى الوحدات المحلية مع حملات توعية المواطنين بضرورة التعقيم المستمر فشملت الاعمال شوارع عزبة اولاد احمد بطوخ - مبنى بنك الإئتمان الزراعي بمنشأة رضوان ومبنى البريد وارض السوق و الشوارع الرئيسية بالقري وقرية الشهداء بالرحمانية - قرية الدهتمون -  طريق بحر فاقوس من أمام قرية خلوة الشرفا حتى قرية الدهتمون - شوراع قرية كفر هربيط - أولاد موسي - بنى عياض - الحصوة.

تتم المتابعة المستمرة لإزاله إى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة طلبات  تقنين أراضى أملاك الدولة والتقديم للتصالح فى مخالفات البناء.

كما شنت رئاسة المركز حملات مكبرة لفض الأسواق (سوق الاحد بقرية طوخ - سوق نزلة العارين- سوق العوامرة  - كما تم منع الباعة من الافتراش في سوق المشاعلة بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان ) .

 

 

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