ترامب مشيدا بأداء عدد من نواب الكونجرس: إنهم يقاتلون من أجل الشعب الأمريكى

كتب محمد سعودي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء عدد من نواب الكونجرس والسياسيين الأمريكيين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من بينهم ليندسي غراهام وبادي كاترتر وأوستن سكوت وكارول ميللر.





وقال ترامب عبر تويتر إن السيناتور ليندسي غراهام يعد صديقا جيدا وصوتا قويا لسكان ولاية كارولينا الجنوبية، مضيفا: "لقد ساعدنا فى تأكيد القضاة العظماء، وإعادة بناء الجيش، والحفاظ على بلدنا آمنًا".





كما ذكر أن عضو الكونجرس جو ويلسون يعد بطلا لشعب ولاية كارولينا الجنوبية، مضيفا: "خدم بلادنا كعقيد فى الجيش، والآن يخدم في الكونجرس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى عضو الكونجرس بادي كارتر، قائلا: "يواصل القتال من أجل شعب جورجيا الرائع. التصويت لصالح الأصدقاء".





أما عن عضو الكونجرس أوستن سكوت، قال ترامب: "يقوم بعمل رائع لـ جورجيا الكبرى. إنه يعمل بجد من أجل مزارعينا والجيش والبيطريين"، مضيفا: "عضو الكونجرس أليكس موني بطل ولاية فرجينيا الغربية! إنه قوي في الحياة، ويعمل بجد من أجل قدامى المحاربين وعمال مناجم الفحم".





وتابع: "عضو الكونجرس كارول ميللر.. إنها داعية هائلة لسكان ولاية فرجينيا الغربية! إنها تناضل من أجل عمال مناجم الفحم لدينا".

وفي وقت سابق، يعتزم ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول أفريقية في الكونجرس الأمريكي طرح تشريعا لمكافحة عنف الشرطة وغياب العدالة بين الأعراق بما يشمل تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.









يأتى ذلك بعد أسبوعين من مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي أعزل توفى جراء تعامل الشرطة العنيف معه، مما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

ويكشف تكتل السود في الكونجرس مع أكثر من 50 عضوا من مجلسي النواب والشيوخ اليوم الاثنين عن التشريع الذي من المتوقع أن يشمل منع استخدام الشرطة لأوضاع الخنق وتصنيف المشتبه بهم وفقا للعرق وأن يتطلب تثبيت كاميرات في أجساد أفرادها وإخضاع أجهزتها لمجالس رقابة مدنية وفرض بروتوكولات جديدة لعملها تحد من استخدام القوة الفتاكة وإلزام عناصرها بالتدخل إذا شهدوا مخالفة لقواعد العمل.

ويحظى التشريع، الذي يُتوقع أيضا أن يؤسس لقاعدة بيانات وطنية تحدد مخالفات الشرطة للقواعد، بدعم من كبار الساسة الديمقراطيين ومن بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وتقول مصادر في الكونجرس إن من المتوقع أن يضم التشريع أيضا إلغاء الحصانة التي تحمي أفراد الشرطة من الملاحقة القضائية المدنية.

وكشف تحقيق أجرته رويترز ونُشر الشهر الماضي كيف سهلت الحصانة لأفراد الشرطة قتل أو إصابة المدنيين دون خوف من العقاب.

ويقول أعضاء تكتل النواب السود في الكونجرس إنهم سيحتاجون لممارسة حلفاء سياسيين للضغوط داخل المجلس وخارجه لتأمين التصويت بالتأييد على التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "لقد بنيت أكبر اقتصاد في العالم، وهو أفضل ما تملكه الولايات المتحدة على الإطلاق. أفعلها مرة أخرى!".