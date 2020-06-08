تحرير 3120 مخالفة مرورية خلال حملة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة حملة لضبط المخالفين من قائدى السيارات والدراجات البخارية، ومركبات التوك توك بأنحاء المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير 3120 مخالفة قايدة بدون ترخيص، ومواقف عشوائية، وعدم استخدام حزام الأمان، بالإضافة إلى مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وحجز عدد من مركبات التوك توك المخالفة، وتركيب زجاج فاميه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل إدارة مرور الجيزة، شن الحملات، على كافة الطرق والمحاور، لضبط المخالفين.

وفى ذات السياق، واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 2946 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 572 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 89 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 5 دراجة نارية مخالفة، 11 موقفا عشوائيا، 23 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.