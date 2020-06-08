تأجيل الانتخابات البوليفية إلى 6 سبتمبر بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا سلفادور روميرو، إن بلاده ستجري انتخابات عامة بحلول السادس من سبتمبر بعد تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجرائها في مايو بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية، وأشار روميرو إلى أن المحكمة توصلت إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية، وستكون الانتخابات بمثابة إعادة للاقتراع الذي أجري في أكتوبر 2019، وأعلن فيه إيفو موراليس، الذي يرأس البلاد منذ 13 عاما، فوزا آخر.

وأثارت المزاعم المنتشرة على نطاق واسع بشأن التزوير احتجاجات عنيفة لأسابيع أجبرت أول رئيس بوليفي من السكان الأصليين على الذهاب إلى المنفى، في حين تولت جانين آنييز السلطة رئيسة مؤقتة للبلاد.

ورفضت المحكمة العليا للانتخابات في وقت سابق سعى موراليس للفوز بولاية رابعة في منصبه، وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الحالى تشغل منصب الرئاسة بشكل مؤقت، جانين شونيز.

وكانت المحكمة الانتخابية في بوليفيا أعلنت أنه تم رفض ترشح الرئيس السابق إيفو موراليس لعضوية مجلس الشيوخ فى الانتخابات المقبلة، وفي مؤتمر صحفي، وقال مسؤولون في المحكمة إن موراليس- الذي يعيش حاليًا في المنفى في الأرجنتين- لم يستوف شروط التقدم الناجح للترشح.

وادعى موراليس العام المضي أنه فاز بفترة ولاية رابعة، لكن الاتهامات بالتزوير أدت إلى أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أجبرت أول رئيس من السكان الأصليين للبلاد على الاستقالة والذهاب إلى المنفى.

وعلى الرغم من أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس إلا أنه يقود حملة حزبه. وأعلن في يناير الماضي عن ترشيحه للويس آرس كمرشح حزبه" الحركة نحو الاشتراكية" اليساري للرئاسة وديفيد تشوكويانكا كنائب له.