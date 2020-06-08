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بعد شهور من الإغلاق.. نيويورك تستعد لأولى مراحل إعادة الفتح اليوم

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:39 ص
بعد شهور من الإغلاق.. نيويورك تستعد لأولى مراحل إعادة الفتح اليوم مدينة نيويورك
كتبت ريم عبد الحميد

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بعد 100 يوم على تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تستعد مدينة نيويورك الأمريكية التى شهدت صعابا كبيرة كبؤرة لتفشى الوباء العالمى، لاتخاذ أولى الخطوات الملموسة نحو إعادة فتح أبوابها اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بعد إصابة أكثر من 205 آلاف شخص بالمدينة بالفيروس ووفاة نحو 22 ألفا، يستعد نحو 400 ألف من العاملين للعودة إلى وظائفهم فى مجال البناء ومواقع التصنيع ومتاجر التجزئية فى أولى مراحل إعادة الفتح، ولمحة نحو العودة للحياة الطبيعية التى بدت غير معقولة قبل عدة أسابيع عندما وصلت مستشفيات المدينة إلى نقطة فاصلة بوفاة نحو 800 شخص من كوفيد 19 فى يوم واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من متاجر التجزئة التى عانت بسبب أشهر من الإغلاق تستعد للعودة للعمل مجددا اليوم الاثنين، وأضافت شركات البناء ميزات السلامة وقامت بتخزين الكمامات والقفازات.

وقال مسئولو الولاية والمدينة إنهم يشعرون بالتفاؤل بأن نيويورك ستبدأ فى العودة إلى الحياة، وستكون اختبارات كورونا قوية تصل إلى 33 ألف شخص فى يوم واحد، فى الوقت الذى تتراجع فيه الإصابات إلى نحو 500 فى اليوم، وهو نصف الرقم الذى كان موجودا قبل أسابيع قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة نيويورك مثل المناطق التسعة الأخرى فى ولاية نيويورك كان مطلوبا منها أن تستوفى 7 معاير صحية قبل أن تبدأ بإعادة الفتح وكانت المدينة آخر جزء فى الولاية يفعل ذلك، وانتقلت أغلب الولاية إلى المرحلة الثانية التى تسمح لمزيد من المتاجر والمكاتب ومراكز التجميل بالفتح بقيود على السعة والتباعد الاجتماعى.


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اعادة فتح نيويورك

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كورونا فى الولايات المتحدة

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