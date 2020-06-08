بسبب مقتل جورج فلويد.. احتجاجات بالآلاف فى شوارع برلين لرفض العنصرية

كتب آسر أحمد

تسبب مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد قوات الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية، في اشعال فتيل المظاهرات والاحتجاجات في الكثير من مدن العالم تضامناً مع نبذ العنصرية والدعوة لوقف الاعتداءات والعنف الذي تتعامل به قوات الشرطة مع أصحاب البشرة السمراء في الكثير من دول العالم.

وتحولت الدعوة التي انطلقت من مدينة مينيابوليس إلى دعوة عالمية، وانطلقت المظاهرات في الكثير من دول العالم لتأييد نبذ العنصرية والتضامن مع حملة BlackLivesMatter، والتي سرعان ما وصلت للعاصمة الألمانية برلين، التي شهدت تدفق بالآلاف من المواطنين الالمان في الشوارع للتنديد بتلك القضية التي تزهق الأرواح من أصحاب البشرة السمراء من حين لآخر.

وفي مقطع فيديو لشوارع مدينة برلين الألمانية، ظهر من خلال الآلاف من المواطنين الألمان وهم يحتجون على مقتل جورج فلويد، وللتضامن مع حملة BlackLivesMatter في المانيا لمساعدة أصحاب البشرة السمراء في العيش بدون أي مضايقات فيما بعد.









وعلى جانب آخر، انتقد منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا.