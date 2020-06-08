بسبب مقتل جورج فلويد.. احتجاجات بالآلاف فى شوارع برلين لرفض العنصرية

تسبب مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد قوات الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية، في اشعال فتيل المظاهرات والاحتجاجات في الكثير من مدن العالم تضامناً مع نبذ العنصرية والدعوة لوقف الاعتداءات والعنف الذي تتعامل به قوات الشرطة مع أصحاب البشرة السمراء في الكثير من دول العالم.
وتحولت الدعوة التي انطلقت من مدينة مينيابوليس إلى دعوة عالمية، وانطلقت المظاهرات في الكثير من دول العالم لتأييد نبذ العنصرية والتضامن مع حملة BlackLivesMatter، والتي سرعان ما وصلت للعاصمة الألمانية برلين، التي شهدت تدفق بالآلاف من المواطنين الالمان في الشوارع للتنديد بتلك القضية التي تزهق الأرواح من أصحاب البشرة السمراء من حين لآخر.
Aktuell Alexanderplatz Berlin pic.twitter.com/ITbtGOGlZN— MidnightStar 🖤🤍❤️ (@guenter0853) June 6, 2020
وفي مقطع فيديو لشوارع مدينة برلين الألمانية، ظهر من خلال الآلاف من المواطنين الألمان وهم يحتجون على مقتل جورج فلويد، وللتضامن مع حملة BlackLivesMatter في المانيا لمساعدة أصحاب البشرة السمراء في العيش بدون أي مضايقات فيما بعد.
وعلى جانب آخر، انتقد منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا.
كان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الجمعة إن ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا.
وقال بيتر باير، عضو الائتلاف المحافظ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لصحيفة راينيشه بوست الألمانية "هذا غير مقبول تماما، لا سيما وأن أحدا في واشنطن لم يفكر في إبلاغ ألمانيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي قبل اتخاذ القرار".
وبعد قرار ترامب، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في مقابلة صحفية إنه يأسف للانسحاب المقرر للجنود الأمريكيين من ألمانيا، ووصف علاقة برلين بالولايات المتحدة بأنها "معقدة".
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