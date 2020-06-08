اليوم السابع
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بريطانيا واليابان تبدآن مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:55 م
بريطانيا واليابان تبدآن مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة أرشيفية
رويترز

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تبدأ بريطانيا واليابان غدا الثلاثاء، التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة تقول الحكومة البريطانية إن الجانبين كليهما يأملان بأن يبدأ سريانها بحلول نهاية العام الحالي.

وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية ينايرالماضي، تشرع بريطانيا في التفاوض على اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول حول العالم وأطلقت الشهر الماضي مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة.

وتأمل بريطانيا أيضا بالوصول إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وستعقد المحادثات عبر مؤتمر بالفيديو وسيطلقها وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس يوم الثلاثاء.

وقالت تروس في بيان "هذا الإتفاق سيتيح المزيد من الفرص للشركات والأفراد عبر كل منطقة في المملكة المتحدة وسيساعد اقتصادنا في أعقاب التحديات الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل الناجمة عن فيروس كورونا".

وقالت بريطانيا إنها تهدف للوصول إلى اتفاق يبنى على الإتفاق الحالي لليابان مع الاتحاد الأوروبي ويذهب إلى مدى أبعد ليشمل مجالات مثل التجارة الرقمية.

وكانت اليابان رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي في 2019 وبلغ حجم التجارة بين البلدين 31.4 مليار جنيه استرليني، بحسب احصائيات حكومية.  


بريطانيا

اليابان

الاتحاد الاوروبى

اتفاقيات تجاره

اخبار بريطانيا

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