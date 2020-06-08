بدء سريان عقوبات أمريكية على شركتى ملاحة بحرية إيرانيتين

رويترز

بدأت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، تنفيذ عقوباتها التي فرضتها على شركتين إيرانيتين للملاحة البحرية في ديسمبر الماضي بزعم دعمها لانتشار أسلحة للدمار الشامل.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان اليوم الاثنين، القطاعات التجارية والبحرية والحكومات وغيرها من المخاطرة بالتعرض لعقوبات أمريكية إذا أجرت معاملات تجارية مع شركة الخطوط الملاحية الإيرانية (إريسل) وشركة السيل وهي فرعها في شنغهاي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت العقوبات في ديسمبر لكن البيان أوضح أنها سمحت بتأخيرها لمنح الجهات المصدرة لسلع إنسانية إلى إيران الوقت لإيجاد وسائل شحن بديلة.

وقال بومبيو في بيان إن العقوبات "تحذير واضح يشير إلى أن أي شخص يباشر أعمالا تجارية أو يدعم إريسل أو السيل معرض لعقوبات ويخاطر بالمساهمة في برامج إيرانية مرتبطة بالانتشار (أسلحة الدمار الشامل) بما في ذلك برامجها النووية والصاروخية".

وتتهم الوزارة شركة إريسل بنقل مواد لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومواد أخرى مرتبطة بانتشار أسلحة للدمار الشامل.